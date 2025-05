Neun Enten fallen in einen Güllesilo und drohen zu verenden. Die Feuerwehr rückt zum Rettungseinsatz an.

Syke - Ungewöhnlicher Rettungseinsatz für die Feuerwehr Syke: Im Ortsteil Jardinghausen waren neun Enten in einen mit Regenwasser gefüllten Güllesilo gefallen und kamen selbst nicht mehr heraus, wie die Feuerwehr in Syke (Landkreis Diepholz) mitteilte. Mit Wathosen und Keschern ausgerüstet rückten acht Feuerwehrleute zum Rettungseinsatz an.

Sieben der neun Enten konnten eingefangen und im nahegelegenen

Mühlenteich wieder freigelassen werden. Die anderen beiden waren beim Eintreffen der Retter bereits gestorben, so die Feuerwehr. Rund eine Stunde dauerte der Rettungseinsatz.