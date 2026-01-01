Dachstuhl in Flammen, die Bewohner sind nicht zu Hause – doch vier Kaninchen verdanken der Feuerwehr ihr Leben.

Celle - Bei einem Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus in einem Ortsteil von Celle hat die Feuerwehr vier Kaninchen gerettet. Die Bewohner des Hauses in Groß Hehlen waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht vor Ort, wie die Feuerwehr mitteilte.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus dem Dachstuhl. Vier von ihnen gingen mit Atemschutzmasken in das Gebäude. Sie konnte die Kaninchen unversehrt ins Freie bringen. Insgesamt waren etwa 100 Feuerwehrmänner und -frauen bei dem Einsatz vor Ort. Die Brandursache ist noch unklar.