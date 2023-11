Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen bei einem Einsatz vor einem Hochhaus in Berlin-Friedrichshain.

Berlin - Die Feuerwehr hat sieben Menschen aus einem Hochhaus in Berlin-Friedrichshain retten müssen, weil es durch einen Brand zu einer starken Rauchentwicklung gekommen ist. Das teilte die Feuerwehr auf der Plattform X (früher Twitter) mit. Der Brand sei am Mittwoch im Keller des Gebäudes in der Langen Straße ausgebrochen, vermutlich im Bereich der Elektro-Verteilung.

Es sei zu einer starken Rauchentwicklung in fünf Treppenaufgängen gekommen, erklärte der Feuerwehrsprecher. 23 Menschen hätten sich selbst retten können. Die 30 Anwohnerinnen und Anwohner seien von den Einsatzkräften betreut worden. Ein Anwohner sei vor Ort vom Rettungsdienst behandelt worden. Zunächst hieß es, mehrere Menschen hätten eine Rauchvergiftung erlitten.

Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit mehr als 70 Einsatzkräften vor Ort. Einem Sprecher zufolge war der Brand aber schnell gelöscht und erste Kräfte rückten wieder ab.