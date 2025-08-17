Osterholz-Scharmbeck - Die Feuerwehr hat eine Schleiereule aus einem Schornsteinrohr in Osterholz-Scharmbeck gerettet. Die Mieter einer Wohnung hatten Kratzgeräusche gehört und den Vogel entdeckt, wie ein Sprecher mitteilte. Ein Feuerwehrmann, der im Umgang mit Wildvögeln erfahren ist, befreite die Eule am Samstag und sicherte sie in einer Transportbox. Da für Schleiereulen besondere Tierschutzregeln gelten, stimmten sich die Einsatzkräfte mit einem Falkner ab. Die unverletzte, aber etwas entkräftete Eule wurde versorgt und am Abend in der Nähe der Fundstelle freigelassen.