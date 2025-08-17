weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Tiere in Osterholz-Scharmbeck: Feuerwehr rettet Schleiereule aus Schornsteinrohr

Mieter hören Kratzgeräusche im Schornstein und rufen die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte finden einen besonderen Vogel.

Von dpa 17.08.2025, 11:58
Die Feuerwehr hat eine Schleiereule aus einem Schornsteinrohr in Osterholz-Scharmbeck gerettet. (Handout)
Cüneyt Yumusak/Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck/dpa

Osterholz-Scharmbeck - Die Feuerwehr hat eine Schleiereule aus einem Schornsteinrohr in Osterholz-Scharmbeck gerettet. Die Mieter einer Wohnung hatten Kratzgeräusche gehört und den Vogel entdeckt, wie ein Sprecher mitteilte. Ein Feuerwehrmann, der im Umgang mit Wildvögeln erfahren ist, befreite die Eule am Samstag und sicherte sie in einer Transportbox. Da für Schleiereulen besondere Tierschutzregeln gelten, stimmten sich die Einsatzkräfte mit einem Falkner ab. Die unverletzte, aber etwas entkräftete Eule wurde versorgt und am Abend in der Nähe der Fundstelle freigelassen.