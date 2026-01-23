Ein Mann sitzt in seiner brennenden Wohnung fest. Die Feuerwehr rettet ihn. Er kommt sofort in ein Krankenhaus.

Osnabrück - Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses ist bei einem Brand in Osnabrück verletzt worden. Der Mann sei durch die Feuerwehr aus seiner Wohnung im ersten Obergeschoss gerettet worden, teilte die Polizei mit. Die Einsatzkräfte brachten das Feuer demnach schnell unter Kontrolle, sodass sich die Flammen nicht noch weiter ausbreiten konnten.

Wie der Brand am Donnerstagabend in der Innenstadt ausbrechen konnte, war den Angaben zufolge zunächst unklar. Auch eine Schadenshöhe konnte die Polizei nicht nennen.