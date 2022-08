Feuerwehr rückt zu 17 Unwetter-Einsätzen aus

Potsdam/Berlin - Bei den Niederschlägen in der Nacht auf Freitag ist die Feuerwehr im Stadtgebiet zu insgesamt 17 „wetterbedingten Einsätzen“ ausgerückt. Das sei bei Unwettern eine eher geringe Zahl, sagte ein Feuerwehrsprecher. Laut Deutschem Wetterdienst war mit 32 Litern je Quadratmeter in Berlin-Marzahn der meiste Regen niedergegangen. In Berlin-Ahrensfelde waren es 28 Liter und Berlin-Buch 20 Liter. Den wenigsten Regen bekamen Berlin-Tempelhof mit 13 Litern und Berlin-Dahlem mit 8 Litern ab.