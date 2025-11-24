Eine Frau stürzt beim Abstieg von einem Kirchenturm und kann wegen ihrer schweren Verletzungen nicht über das Treppenhaus gerettet werden. Höhenretter kommen ins Spiel.

München - Eine verletzte Frau ist von Höhenrettern der Feuerwehr in München vom Turm der Kirche St. Peter abgeseilt worden. Nach Angaben der Einsatzkräfte war die 35-Jährige beim Abstieg von der Aussichtsplattform des sogenannten Alten Peters gestürzt und hatte sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.

Ein Notarztwagen und ein Rettungswagen waren vor Ort, konnten die Betroffene aber nicht durch das enge Treppenhaus transportieren. Die Feuerwehr teilte mit, dass die 35-Jährige aufgrund ihrer Verletzungen liegend gerettet werden musste. Das Team der Höhenretter installierte dafür eine Seilrutsche von der rund 60 Meter hohen Plattform bis zum Boden.

Die Verletzte wurde anschließend mit einem Notarztwagen in eine Münchner Klinik gebracht. Zu den Umständen des Sturzes lagen der Feuerwehr keine Informationen vor.

Zuschauerapplaus

Die Abseilaktion wurde von vielen Menschen auf dem Petersplatz beobachtet. Einige klatschten nach Angaben der Feuerwehr nach dem gelungenen Einsatz spontan Beifall. Der Alte Peter ist der volkstümliche Name für den Turm der ältesten Pfarrkirche Münchens und zählt zu den beliebtesten Aussichtspunkten der Stadt.