Am Gymnasium in Gerstungen klagen Schüler über Übelkeit und Tränen. Die Feuerwehr wird alarmiert. Gefahrstoffe können die Einsatzkräfte nicht nachweisen. Mehrere Schüler kommen aber ins Krankenhaus.

Feuerwehreinsatz am Gymnasium in Gerstungen

Gerstungen - Am Philipp-Melanchthon-Gymnasium in Gerstungen im Wartburgkreis ist die Feuerwehr angerückt, nachdem mehrere Kinder über Übelkeit und Tränen in den Augen geklagt hatten. Das teilte das Landratsamt Wartburgkreis mit. Auf Veranlassung des Leitenden Notarztes kamen sieben Kinder am Nachmittag mit leichten Symptomen zur Abklärung ins Klinikum nach Eisenach.

Bei den Messungen durch Einsatzkräfte der Feuerwehr im Schulgebäude wurden den Angaben zufolge keine toxikologischen Stoffe in der Luft nachgewiesen. Ein Chemieraum des Gymnasiums sei durch das Landratsamt allerdings bereits vor einiger Zeit gesperrt worden.

An dem Einsatz waren Feuerwehren und Rettungsdienstkräfte unter anderem aus dem Wartburgkreis und dem Werra-Meißner-Kreis vertreten, außerdem Ortsfeuerwehren aus Gerstungen, Neustädt und Marksuhl.