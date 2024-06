Dresden - Die Dresdner Feuerwehr hat am Samstag im Stadtteil Leubnitz-Neuostra eine junge Katze aus einer Notlage befreit. Das etwa ein Jahr alte Tier habe vollkommen durchnässt, verstört und zitternd in einer Regenrinne gelegen und habe sich nicht mehr eigenständig befreien können, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Über das Fenster einer Dachgeschosswohnung gelang es den Einsatzkräften, das Tier mit einem Besenstiel in Richtung Fenster zu befördern und im Anschluss mit einem beherzten Nackengriff in Sicherheit zu bringen, hieß es. Das Tier sei augenscheinlich unverletzt geblieben war. Nach Lage der Dinge muss der Tierhalter nun die Kosten des Einsatzes tragen. Acht Feuerwehrleute waren im Einsatz.