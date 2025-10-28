Die Einsatzkräfte konnten den Brand noch am Abend löschen, die Brandursache ist noch unklar.

Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt in alle Richtungen. (Symbolbild)

Märkische Heide - Ausgerechnet bei der Feuerwehr selbst bricht ein Brand aus: Am Montagabend brannte das Feuerwehrgerätehaus in Märkische Heide im Dahme-Spreewald-Kreis.

Nach Polizeiangaben wurde der Brand gegen 21.15 Uhr gelöscht. Der Einsatz dauert jedoch weiter an, da die Gefahr eines Schwelbrandes und eines erneuten Aufflammens besteht.

Bei dem Brand entstand ein sechsstelliger Sachschaden an Fahrzeugen und Ausrüstung, außerdem ist das Gerätehaus selbst jetzt einsturzgefährdet und muss abgesichert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Ursachen.