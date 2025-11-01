Feuerwehrmänner und -frauen müssen körperlich fit sein. Das haben einige von ihnen bei einem mehrstündigen Lauf durch das Treppenhaus eines 18-stöckigen Hotels unter Beweis gestellt.

18 Stockwerke rauf und runter - in einem Hotel in Hannover stellten Feuerwehrteams aus ganz Deutschland ihre Fitness unter Beweis.

Hannover - Dafür muss man Kondition mitbringen: 28 Feuerwehrmänner und -Frauen aus verschiedenen Teilen Deutschlands haben sich am Acht-Stunden-Treppenhauslauf in einem Hotel in Hannover beteiligt. In sieben Teams mit je vier Läufern mussten sie 18 Stockwerke hinauf- und wieder hinunterlaufen. Trotz der Anstrengung sei die Stimmung „mehr als gut“, sagte Organisator Florian Menklein.

Lauf in Schutzkleidung

„Es sind 301 Stufen“, erklärte Menklein. Die Wehrleute legten die Strecke in kompletter Schutzkleidung zurück, mit einem Atemschutzgerät auf dem Rücken. Die Atemschutzmaske setzten sie jedoch nicht auf. „Ansonsten sind sie mit Helm und Handschuhen unterwegs.“ Der eine oder andere habe zwar eine längere Ruhezeit gebraucht, aber durchgehalten.

Teilnehmende aus ganz Deutschland

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen aus ganz Deutschland, aus dem bayerischen Fürth, aus Halle (Sachsen-Anhalt), aus Hamburg und aus Dortmund, Essen und Krefeld (Nordrhein-Westfalen), sagte Menklein. Der Treppenhauslauf fand in diesem Jahr zum zweiten Mal seit 2024 statt.