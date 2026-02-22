Die Kameraden werden zu einem Einsatz gerufen. Auf dem Weg dorthin kommt es zu einem Zwischenfall.

Stendal - Ein Kamerad der Freiwilligen Feuerwehr ist in Stendal während einer Einsatzfahrt schwer verletzt worden. Die Einsatzkräfte seien in Richtung Moltkestraße gefahren und wollten zwei vorausfahrende Autos überholen, teilte die Polizei mit. Ein Auto sei stehengeblieben. Die Fahrerin des anderen Wagens wollte das haltende Auto jedoch daraufhin überholen. Dadurch sei es zu einem Zusammenstoß mit dem Feuerwehrauto gekommen, bei dem sich der Feuerwehrmann verletzte.

Das überholende Auto sei gegen das haltende und ein parkendes Auto geschleudert worden, hieß es. Die Unfallstelle sei nach dem Unfall zeitweise gesperrt worden. Die Polizei ermittle nun unter anderem dazu, wie genau es zu dem Unfall kam.