weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Blaulicht: Feuerwehrmann stirbt bei Einsatz im Kreis Greiz

Blaulicht Feuerwehrmann stirbt bei Einsatz im Kreis Greiz

Die Feuerwehr wird im Kreis Greiz zu einer brennenden Gartenhütte gerufen. Vor Ort kollabiert ein Feuerwehrmann, der 55-Jährige stirbt.

Von dpa 28.02.2026, 07:13
Der Einsatz fand in der Nacht zum Samstag statt. (Symbolbild)
Der Einsatz fand in der Nacht zum Samstag statt. (Symbolbild) Marijan Murat/dpa

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf - Ein Feuerwehrmann ist bei einem Einsatz in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf (Landkreis Greiz) gestorben. Der 55-Jährige kollabierte bei den Löscharbeiten in der Nacht zum Samstag, wie die Polizei mitteilte.

Einsatzkräfte versuchten demnach, ihn zu reanimieren - ohne Erfolg. Was genau der Grund für das Zusammenbrechen des Mannes war, sei noch unklar. Die Feuerwehr war laut Polizei gegen 2 Uhr morgens zu einer Gartenhütte gerufen worden, die in Flammen stand.