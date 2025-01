Pyrotechnik in der Silvesternacht hat ein Wohnhaus in Nossen einige Fenster gekostet. Der Schaden liegt bei etwa 10.000 Euro.

Feuerwerk lässt Fenster in Nossen zu Bruch gehen

Nossen - Unbekannte haben in der Silvesternacht mutmaßlich mit Feuerwerk ein Wohnhaus in Nossen (Landkreis Meißen) beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass sie Pyrotechnik gezündet haben, wie es in einer Mitteilung hieß. Durch die Druckwellen der Explosion seien mehrere Scheiben zu Bruch gegangen. Der Schaden beträgt demnach etwa 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.