Gelsenkirchen - Mit einem Auswärtsspiel bei Schalke 04 eröffnet Hertha BSC die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga. Das Duell mit dem bei den Berliner Fans so unbeliebten Rivalen aus Gelsenkirchen steigt an diesem Freitag (20.30 Uhr/ Sat.1 und Sky). „Ich wünsche mir von uns ein Feuerwerk. Für ein Feuerwerk klatscht man, nicht aber für einen Regenbogen“, sagte Hertha-Coach Stefan Leitl.

Das Gefühl vor dem Saisonauftakt ist gut bei den Berlinern. Mit den Verpflichtungen von Stürmer Dawid Kownacki und Mittelfeldspieler Maurice Krattenmacher konnten die Lücken geschlossen werden, die Ibrahim Maza oder Florian Niederlechner durch ihre Abgänge hinterlassen hatten. Zudem konnte der Hauptstadt-Club Leistungsträger wie Michael Cuisance und Fabian Reese halten.

Die Vorzeichen, im dritten Anlauf wieder in die Bundesliga zurückzukehren, stehen also gut. „Ich glaube, in dem Rahmen, in dem wir uns bewegen konnten, haben wir Dinge umgesetzt, die wichtig waren“, sagte Leitl, der am Freitag auf Neuzugang und Ex-Schalker Paul Seguin wegen einer Wadenverletzung verzichten muss.