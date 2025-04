Magdeburg/Rom - Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) hat zum Tod von Papst Franziskus ihre Anteilnahme ausgedrückt. „Mit Papst Franziskus verlieren wir eine Stimme des Friedens und der Menschlichkeit“, erklärte Feußner. „Dass er gestern noch seinen Ostersegen sprechen konnte, ist ein Trost in tiefer Trauer“, zitiert das für die Kirchen zuständige Bildungsministerium Feußner auf der Plattform „X“.

Papst Franziskus starb am Montag im Alter von 88 Jahren. „Heute Morgen um 7.35 Uhr ist der Bischof von Rom, Franziskus in das Haus des Vaters zurückgekehrt“, hieß es in einer Mitteilung des Vatikans.