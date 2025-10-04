Der erste Herbststurm fegt über Sachsen. Am Fichtelberg müssen Ausflügler auf eine Fahrt mit der Schwebebahn verzichten.

Oberwiesenthal - Die Fichtelbergschwebebahn hat wegen des stürmischen Wetters den Betrieb eingestellt. Auf Sachsens höchstem Berg wehe starker Wind, daher sei kein Fahrbetrieb der Schwebebahn möglich, informierte das Unternehmen. Die Seilbahn verbindet den Kurort Oberwiesenthal mit dem 1.215 Meter hohen Fichtelberg.

Der Deutsche Wetterdienst warnte am Samstag vor schweren Sturmböen auf dem Erzgebirgsgipfel. Auch in den nächsten Tagen soll es vor allem in den Bergen stürmisch bleiben.