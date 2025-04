Potsdam - Der Filmpark Babelsberg will in der kommenden Sommersaison wieder stärker das Thema Film und Fernsehen in den Blick nehmen. Der Fokus solle wieder auf das gelegt werden, was diesen Ort berühmt gemacht habe, sagte Filmparkchef, Friedhelm Schatz. Am kommenden Samstag öffnet der Vergnügungspark nach der Winterpause wieder für Besucher.

Künftig wolle man enger mit dem benachbarten Studio Babelsberg zusammenarbeiten, wo noch immer Filme und Serien gedreht werden. Die Filmparkbesucher können dann etwa alte Requisiten oder Filmkostüme durchstöbern. Außerdem soll es neue Attraktionen wie ein Virtual-Reality-Spiel und eine Studiotour geben. Besucher haben zudem die Möglichkeit kleinere Filme vor Kulissen eigenständig und unter professioneller Hilfe zu drehen.

Der Filmpark dreht sich thematisch um den Filmstandort Babelsberg. Jahrzehntelang wurden dort erfolgreich Filme gedreht. Es entstanden hier Klassiker wie „Sonnenallee“, „Der Blaue Engel“ oder „Die Feuerzangenbowle“. In der Corona-Pandemie hatte der Vergnügungspark mit dem starken Besucherrückgang zu kämpfen. Zuletzt war das Geschäft nach Angaben des Filmparkchefs Schatz zufriedenstellend. Am Ende des vergangenen Jahres habe eine „schwarze Null“ gestanden.