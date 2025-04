Pokal in Köln

Köln - Die von einer Tumorerkrankung genesene Bayern-Torhüterin Mala Grohs darf auf einen Einsatz im DFB-Pokalfinale hoffen. „Wir haben zwei tolle Torhüterinnen und sind nicht sicher, wer morgen spielen wird“, sagte Trainer Alexander Straus vor dem morgigen Endspiel der Bayern-Fußballerinnen in Köln gegen den SV Werder Bremen (16.00 Uhr, ARD und Sky). Neben Grohs (23) steht Straus in Ena Mahmutovic (21) eine weitere Nationaltorhüterin zur Verfügung.

In der Bundesliga durfte zuletzt stets Mahmutovic ran, in den Champions-League-Duellen Mitte und Ende März gegen Olympique Lyon (0:2/1:4) hatte Grohs vier Monate nach einer Krebs-Diagnose ihr Comeback gegeben. Im Hinspiel wehrte sie sogleich einen Elfmeter der Französinnen ab. Egal, wer nun spiele: Er gehe davon aus, dass in dem mit 45.146 Zuschauern ausverkauften Stadion beide „einen guten Job machen werden“, ergänzte Straus.

Oberdorf? „Eine medizinische Frage“

Bei den Aussichten für eine Rückkehr von Lena Oberdorf hielt sich der Bayern-Coach bedeckt. Es liege nicht an ihm, zu entscheiden, wann die Mittelfeldspielerin nach ihrem im Juli 2024 erlittenen Kreuzbandriss wieder einsatzfähig sei und ob sie noch Chancen auf die Anfang Juli startende EM in der Schweiz habe. „Das ist eine medizinische Frage“, sagte Straus, der nach der Saison zu Angel City FC aus Los Angeles in der US-Profiliga wechseln wird.

„Sie macht es gut. Sie ist immer noch auf dem Weg der Besserung“, sagte Straus, der die 23 Jahre alte Oberdorf auch wieder im Teamtraining beobachten kann. „Aber es ist immer noch eine Frage, die nicht auf meinem Tisch liegt.“

Nach der perfekt gemachten Meisterschaft am vergangenen Wochenende hatte Bayern-Direktorin Bianca Rech beim ZDF wenig Hoffnung gemacht. Die erst vor der Saison aus Wolfsburg geholte Oberdorf sei „nicht auf dem Stand, dass sie eine Europameisterschaft spielen kann.“