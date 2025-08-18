Noch im Mai hatte die Stadt dazu aufgerufen Vorschläge zu machen. Nun sind die 200.000 Euro Förderung für ein kulturelles Jahresthema gestrichen. Die Szene meldet sich kritisch zu Wort.

Erfurt - Die Stadt Erfurt streicht für das kommende Jahr ihre Förderung für ein kulturelles Jahresthema. Konkret geht es um 200.000 Euro für Projekte der freien Kulturszene zu einem gemeinsamen Thema, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Demnach ist das Budget im aktuellen Haushaltsentwurf für 2026 nicht mehr vorgesehen. Grund seien die „niedrigen Einnahmeerwartungen“ der Stadt. „Diese machen aktuelle Kürzungen an mehreren Stellen im Haushalt notwendig, weshalb die Stadt das Jahresthema für 2026 aussetzen muss“, teilt die Stadt weiter mit.

Noch im Mai hatte die Stadtverwaltung Kulturschaffende und Bürger über eine Online-Umfrage dazu aufgerufen, Vorschläge für ein gemeinsames kulturelles Jahresthema für 2026 zu machen. Erfurt ermöglicht der freien Kulturszene so alle zwei Jahre, für themenspezifische Projektideen Fördermittel zu beantragen. Das kulturelle Jahresthema für 2024 lautete „Barrieren brechen – Kultur entfachen!“ und legte den Fokus auf inklusive Kulturarbeit und Teilhabe.

Freie Kulturszene befürchtet weniger Vielfalt und höhere Preise

Die ständige Kulturvertretung Erfurt kritisiert die Mittelstreichung: „Kultur ist keine Privatsache. Kultur ist öffentliche Verantwortung und Teil unserer demokratischen Grundversorgung“, sagte Vorstandsmitglied Lisa Hilpert. Das kulturelle Jahresthema sei in der Vergangenheit eine wichtige Plattform gewesen, „für gemeinsames Erleben und für Impulse weit über den Kulturbereich hinaus.“ Die Streichung treffe nicht nur die Kulturszene selbst, sondern auch die Stadtgesellschaft insgesamt. Man befürchte unter anderem weniger Vielfalt und höhere Eintrittspreise.

Nicht betroffen von den Budget-Kürzungen ist nach Auskunft einer Stadtsprecherin die reguläre kommunale Projektförderung für Kulturschaffende im kommenden Jahr. Noch bis Ende November können Förderanträge für diese Mittel eingereicht werden. Die genaue Höhe dieses Budgets sei noch Gegenstand der gerade beginnenden Haushaltsverhandlungen, heißt es. Für das laufende Haushaltsjahr fördert die Stadt Erfurt Projekte der freien Kulturszene mit einem Gesamtvolumen von 775.000 Euro.