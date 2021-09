Fischkutter fängt vor Hallig Hooge Feuer

Hooge - Auf einem Fischkutter in der Nordsee vor Hallig Hooge (Kreis Nordfriesland) ist ein Feuer im Maschinenraum ausgebrochen. Die beiden Besatzungsmitglieder wurden bei dem Brand am Freitagabend zum Teil schwer verletzt, konnten sich aber in einer Rettungsinsel in Sicherheit bringen, teilte die zuständige Regionalleitstelle am Samstag mit. Es fand sie ein Hubschrauber der Seenotretter, der gerade in der Nähe war. Die beiden Männer wurden nach Angaben der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger per Seilwinde hinaufgezogen und in ein Krankenhaus geflogen.

Der Fischkutter brannte laut Polizei kontrolliert ab. Die Wasserschutzpolizei ermittelt zur Brandursache.