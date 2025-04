Eine junge Frau aus dem ostfriesischen Emden hat in Vechta Vierlinge zur Welt gebracht. Keine zwei Monate nach der Geburt dürfen die drei Jungen und das Mädchen das Krankenhaus verlassen.

Die 22-jährige Mutter durfte mit ihren Vierlingen am 3. April das Krankenhaus verlassen.

Vechta - Gut sieben Wochen nach ihrer Geburt haben die in Vechta geborenen Vierlinge das Krankenhaus verlassen können. Die drei Jungen und ein Mädchen seien fit und gesund, teilte das St. Marienhospital in der niedersächsischen Stadt mit. Schon die Geburt am 11. Februar sei komplikationslos gelaufen. Die Vierlinge heißen Anais Rebeca, Eric Gabriel, Patrick Mathias und David Cristian.

Bei ihrer Geburt waren die Babys zwischen 1.120 und 1.480 Gramm schwer. Mittlerweile sollen sie zwischen 2.420 und 3.150 Gramm wiegen. Der errechnete Entbindungstermin wäre den Angaben zufolge der 19. April gewesen.

Die 22 Jahre alte Mutter Vasilica-Florentina Imbrea aus dem ostfriesischen Emden dankte dem Krankenhaus laut Mitteilung für das „große Engagement“ aller Beteiligten. Sie habe sich mit ihrem Nachwuchs „sehr wohlgefühlt“. Die Mutter sei in einem Elternbegleitzimmer aufgenommen worden, ihr zweijähriger Sohn sei von einer Krankenhaus-Tagesmutter betreut worden.

Auch zu Hause sei alles vorbereitet, sagte die 22-Jährige laut Mitteilung. Weil jetzt mehr Platz benötigt wird, sei die Familie innerhalb von Emden umgezogen.

Vierlinge sind selten

Statistisch gesehen kommen nur bei einer von etwa 600.000 Geburten Vierlinge zur Welt. In Deutschland geschieht dies nach Angaben des Marienhospitals im Durchschnitt einmal im Jahr. 2023 wurden demnach keine Vierlinge in Deutschland geboren; in den Jahren 2022 und 2021 gab es jeweils vier Vierlingsgeburten.