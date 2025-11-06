In Berlin-Friedrichshain ist eine Obdachlosenunterkunft in Brand geraten. Die Unterkunft grenzt an den Technoclub Berghain an.

In Berlin ist eine Obdachlosenunterkunft neben dem Berghain in Brand geraten (Symbolbild)

Berlin - Nahe dem Berliner Technoclub Berghain in Berlin-Friedrichshain ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Eine Obdachlosenunterkunft stand in Flammen, wie die Feuerwehr mitteilte. Es brannte auf 20 Quadratmetern. Ein Mensch wurde aus dem Gebäude gerettet. Der Obdachlose wurde leicht verletzt, musste jedoch nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

In Videos in Internetportalen ist das Berghain, ein mehrstöckiges früheres Heizkraftwerk, zu sehen, beleuchtet von einem gelbroten Flammenschein. Davor und darüber steht eine große Rauchwolke. Nach Angaben der Feuerwehr blieb der Club von dem Brand verschont.

Insgesamt waren 28 Feuerwehrleute im Einsatz. Zur Brandursache und zum Ausmaß der Schäden lagen zunächst keine weiteren Informationen vor. Die Polizei ermittelt.