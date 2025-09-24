In einem Wohnhaus verschüttet ein Mann eine Flasche mit Brom. Die Hintergründe sind noch unklar. Es müssen viele Menschen evakuiert werden.

Aue - In Aue im Erzgebirgskreis sind nach einem Vorfall mit hochgiftigem Brom 39 Menschen aus einem Wohnhaus in Sicherheit gebracht worden. Vier Menschen seien in medizinische Behandlung gekommen, teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit. Inwiefern die Menschen verletzt sind, war noch unklar.

Der Hauseigentümer habe am Nachmittag eine Flasche mit Brom verschüttet. Die Hintergründe seien noch nicht bekannt. Die Chemikalie wurde unter anderem durch neutralisierende Stoffe bekämpft - die Messwerte gingen den Angaben zufolge zurück.

Angaben von Feuerwehr und Rettungsdienst zufolge könnten die Bewohner von den drei betroffenen Hausaufgängen im Laufe des Abends in ihre Wohnungen zurück, wie es von der Polizei weiter hieß. Die Stadt Aue habe Busse zur Verfügung gestellt, in denen sich die Evakuierten aufhalten könnten.