In einem Wohnhaus verschüttet ein Mann eine Flasche mit Brom. Die Hintergründe sind noch unklar. Es müssen viele Menschen evakuiert werden.

Aue - In Aue im Erzgebirgskreis sind nach einem Vorfall mit hochgiftigem Brom 39 Menschen aus einem Wohnhaus in Sicherheit gebracht worden. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit. Der Hauseigentümer habe eine Flasche mit Brom verschüttet. Die Hintergründe seien noch nicht bekannt. Zu möglichen Verletzten gab es ebenfalls keine Angaben. Drei Hausaufgänge seien geräumt worden.