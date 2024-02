Leipzig/Dresden - Zum Start der Winterferien in Sachsen und Thüringen heben vom kommenden Freitag bis Sonntag insgesamt 92 Passagiermaschinen von den sächsischen Flughäfen ab. 23 starten am Flughafen Dresden und 57 am Flughafen Leipzig/Halle, wie die Mitteldeutsche Flughafen AG am Mittwoch mitteilte. Neben deutschen und europäischen Metropolen stehen demnach Sonnenziele am Mittelmeer, im Atlantik, am Roten Meer sowie am Persischen Golf hoch im Kurs.

Nach Hurghada (Ägypten) fliegen ab Leipzig beispielsweise neun Maschinen, nach Antalya (Türkei) sieben sowie vier nach Las Palmas (Spanien). Zudem werden die Flughäfen auf den spanischen Urlaubsinseln Mallorca, Fuerteventura, Teneriffa, die ägyptische Kleinstadt Marsa Alam sowie Dubai und Abu Dhabi (beide Vereinigte Arabische Emirate) angesteuert.

Mit den Zielen Antalya, Hurghada und Palma de Mallorca sollen auch ab Dresden jeweils zwei Flugzeuge abheben. Zudem wird auch Las Palmas von Dresden angeflogen.

Die Winterferien in Sachsen und Thüringen beginnen am Samstag. In Sachsen-Anhalt sind die Ferien nach dem kommenden Wochenende bereits zu Ende.