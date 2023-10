Belm - Drei Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg sind am Sonntag in Belm im Landkreis Osnabrück unschädlich gemacht worden. Zuvor mussten rund 5500 Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Zwei Bomben wurden am Abend entschärft, eine musste gesprengt werden, wie die Gemeinde mitteilte. Kurz vor 20 Uhr konnten die Anwohnerinnen und Anwohner zurück nach Hause. Die Gemeinde hatte in einer Sporthalle in Belm ein Evakuierungszentrum eingerichtet. Mehrere Gemeinde- und Kreisstraßen sowie eine Landesstraße waren vorübergehend gesperrt.