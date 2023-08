Schönewalde - Der Luftwaffenstützpunkt Holzdorf/Schönewalde an der Grenze zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburg soll in den kommenden Jahren deutlich wachsen. Am Standort seien aktuell etwa 2000 Soldaten und Zivilisten, sagte Generalleutnant Ingo Gerhartz, Inspekteur der Luftwaffe, im Gespräch mit der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ (Freitag). „Wir werden einen Personalaufwuchs auf bis zu 3000 haben.“ Der Standort wird Gerhartz zufolge eine einzigartige Schlüsselrolle bekommen.

Insgesamt 50 neue Chinook-Hubschrauber sollen laut Gerhartz in Holzdorf stationiert werden. Vor wenigen Tagen hatten der Verteidigungs- und der Haushaltsausschuss des Bundestages grünes Licht für den milliardenschweren Kauf von 60 der schweren Transporthubschraubern für die Bundeswehr gegeben. „Das ist eine Riesenflotte, wir werden damit nach den USA die zweitgrößte Hubschraubernation in der Nato sein“, so Gerhartz.