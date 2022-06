Florian Silbereisen moderiert Goldene Henne 2022 in Leipzig

Leipzig - Florian Silbereisen wird die Gala zur Verleihung der Goldenen Henne moderieren. Der 40-Jährige habe bereits als Künstler drei Mal die Auszeichnung erhalten und werde nun erstmals durch den Abend führen, wie der MDR berichtete. Der Publikumspreis wird am 7. Oktober in Leipzig verliehen. Im vergangenen Jahr hatte Kai Pflaume moderiert.

Von diesem Donnerstag (23. Juni) an ist laut MDR das Publikums-Voting für die Goldene Henne freigeschaltet. Dann bleiben zwei Wochen Zeit, in den Kategorien Entertainment, Schauspiel, Musik, Sport und Aufsteiger Sieger oder Siegerinnen zu küren.

Silbereisen hatte die Auszeichnung 2004 in der Kategorie Fernsehen erhalten. 2017 folgte im Bereich Entertainment seine zweite Henne und zusammen mit seinem Schlager-Duett-Partner Thomas Anders gewann er 2020 die Musik-Henne. Absolute Spitzenreiterin ist jedoch Helene Fischer, die acht Trophäen gewonnen hat.

Vergeben wird der Preis gemeinsam von der Zeitschrift „Super Illu“ und dem MDR Fernsehen. Die Goldene Henne wurde einst ins Leben gerufen, um ostdeutsche Künstler zu würdigen. Inzwischen sehen die Veranstalter sie als gesamtdeutschen Publikumspreis an. Die Gewinner erhalten eine Skulptur in Vogelform. Der Name des Preises erinnert an die 1991 gestorbene DDR-Entertainerin Helga „Henne“ Hahnemann.