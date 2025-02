Hildesheim - Mit bis zu 200 Kilometern pro Stunde ist ein Autofahrer der Polizei auf der A7 davongerast. Dabei habe er auch mehrere andere Verkehrsteilnehmer rechts überholt, teilte die Polizeiinspektion Hildesheim mit. Im Bereich der Autobahnbaustelle in Höhe Hildesheim gelang es dann hinzugerufenen Polizisten, den Pkw anzuhalten. Dabei stellte sich heraus, dass der 31-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt.

Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Die Polizei hatte den Autofahrer am Freitagnachmittag ins Visier genommen, weil eine Verkehrsteilnehmerin per Notruf mitgeteilt hatte, dass auf der A7 in Richtung Hannover ein Auto mit abgelaufenen Kurzzeitkennzeichen unterwegs ist.