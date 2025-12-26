Wohnung aufgebrochen, Türen zerstört, Messer gezückt: Warum ein Mann in Britz am ersten Weihnachtstag alles riskiert und auf der Flucht vom Balkon stürzt.

Die Berliner Polizei nahm bei einem Einsatz in Berlin-Britz zwei wohnungslose Tatverdächtige fest, die einen Dritten bedroht haben sollen. (Foto - Illustration)

Berlin - Die Berliner Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung gegen zwei Männer, die einen dritten mit einem Messer bedroht und Geld von ihm gefordert haben sollen. Auf der Flucht vor den beiden Tatverdächtigen war er am Morgen des ersten Weihnachtstags in Berlin-Britz nach den bisherigen Erkenntnissen vom Balkon seiner Wohnung im zweiten Obergeschoss auf den Gehweg gestürzt und hatte sich dabei erheblich verletzt, wie die Berliner Polizei mitteilte.

Zuvor hatte ein 23-Jähriger und ein 17-Jähriger gegen 8.00 Uhr an der Wohnungstür des Mannes im Britzer Damm im Bezirk Neukölln geklingelt und geklopft. Ein Bekannter des 29 Jahre alten Mieters öffnete und ließ sie rein.

Männer brechen Zimmertüren auf

Die beiden sollen auf der Suche nach dem 29-Jährigen durch die Wohnung gelaufen sein und mehrere Zimmertüren aufgebrochen haben. Der Mieter hatte sich in einem der Räume versteckt und diesen verschlossen. Nachdem die beiden Tatverdächtigen auch diese Tür aufgebrochen hatten, sollen sie ihn mit einem Messer bedroht und Geld verlangt haben.

Auf der Flucht vor ihnen ist der Mann nach dem bisherigen Ermittlungsstand vom Balkon gestürzt und wurde anschließend für eine Notoperation in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht dem Vernehmen nach nicht. Polizeikräfte nahmen die zwei wohnungslosen Tatverdächtigen noch am Ort fest.