Flucht vor Polizei in Chemnitz: Zwei Beamte verletzt

Chemnitz - Auf der Flucht vor einer Verkehrskontrolle hat ein junger Autofahrer in der Nacht zum Samstag in Chemnitz mehrere Polizeifahrzeuge gerammt. Der 20-Jährige ignorierte laut Mitteilung vom Sonntag die Aufforderung einer Streife zum Anhalten und gab stattdessen Gas. Er sei mit hoher Geschwindigkeit davongerast, auch über rote Ampeln. Am Ortsausgang stieß er mit einem Polizeitransporter zusammen und fuhr dann auf einen Streifenwagen vor ihm auf, der ihn stoppen wollte. Die beiden Beamten darin wurden dabei leicht verletzt. Nach einer weiteren Kollision nahe der Bundesstraße 174 bei Altenhain kam der Transporter quer zur Straße zum Stehen.

Der Fahrer stand laut Polizei unter dem Einfluss von Amphetaminen und Cannabis. Eine 17 Jahre alte Beifahrerin und ein 18-Jähriger auf der Ladefläche blieben unverletzt, im Auto wurden geringe Mengen Drogen gefunden. Der entstandene Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird nach Angaben der Polizei auf mindestens 25.000 Euro geschätzt - sie zog Autoschlüssel, Führerschein und Drogen ein.