Berlin - Auf der Flucht vor der Polizei ist ein mutmaßlicher Motorrad-Dieb mit seinem Transporter in Berlin tödlich verunglückt. Polizisten wollten den 27-jährigen Fahrer in der Nacht gegen 4.30 Uhr in Tempelhof kontrollieren, weil sie in dem Kleintransporter ein offenbar gestohlenes Motorrad gesehen hatten, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahrer beschleunigte den Angaben zufolge und flüchtete mit dem Wagen über die Steglitzer Autobahn Richtung Schöneberg. Mit Blaulicht und Sirene hätten die Polizisten ihn verfolgt. Sie brachen die Verfolgung wegen der hohen Geschwindigkeit von mehr als 100 Stundenkilometern nach Angaben der Polizei aber zunächst ab.

An der Ausfahrt Alboinstraße fuhr der 27-Jährige mit seinem Transporter von der Autobahn ab, die Polizisten seien ihm weiter mit Abstand gefolgt. Auf der Kreuzung Schöneberger Straße und Manteuffelstraße sei der Transporter gegen eine Ampel geprallt. Der Fahrer wurde den Angaben zufolge herausgeschleudert und starb noch am Unfallort.