Celle - In Celle hat in der Nacht zum Dienstag ein Brand im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses für Aufregung gesorgt. Verletzt wurde niemand, wie die Feuerwehr mitteilte.

In der Nacht hatte der Rauch dafür gesorgt, dass eine Flucht durch das Treppenhaus für die Bewohner unmöglich gewesen sei. Da ihre Fluchtwege somit abgeschnitten gewesen seien, begaben sie sich auf ihre Balkone und schlossen ihre Wohnungstüren. Die Feuerwehr brachte die Lage im Treppenhaus nach ihrem Eintreffen schnell unter Kontrolle. Zur Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor.