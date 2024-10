Leipzig/Dresden - An den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden tritt am kommenden Sonntag der Winterplan in Kraft. Von Leipzig/Halle fliegen nach dem Plan nun auch dreimal wöchentlich Flugzeuge nach Tirana, teilte die Mitteldeutsche Flughafen AG mit. Pro Woche starteten in Leipzig/Halle bis zu 126 Flüge in 13 verschiedene Länder - darunter etwa Spanien, Ägypten, Portugal und Griechenland.

Aus Dresden gehen weiterhin Flüge an die Urlaubsorte Hurghada in Ägypten, Teneriffa, Las Palmas und Fuerteventura. Weitere Ziele sind das portugiesische Funchal, Tromsø in Norwegen und Zürich. Nach den Angaben soll der Winterflugplan bis zum 29. März nächsten Jahres gelten.

Zuletzt hatte die irische Billigfluglinie Ryanair ihr Angebot in Deutschland kräftig zusammengestrichen und angekündigt, unter anderem Dresden und Leipzig im Sommer 2025 nicht mehr anzufliegen.