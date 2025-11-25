Am Flughafen Leipzig/Halle gibt es endlich wieder positive Entwicklungen. Der Billigflieger AJet fliegt ab Sommer 2026 in südliche Gefilde. Die beliebte Urlaubsregion gehört zu den Top-Zielen der Deutschen.

Nach vielen Absagen: Dieses neue Ziel bietet Flughafen Leipzig/Halle ab Sommer 2026 an

Neue Ziele für Leipziger Flughafen: Ab Juni 2026 fliegt AJet in die Türkei.

Leipzig/Halle (Saale)/DUR. – Am Flughafen Leipzig/Halle gibt es nach vielen ausgedünnten Flugverbindungen endlich positive Nachrichten. Die türkische Airline AJet, Billig-Tochter von Turkish Airlines, startet ab 27. Juni 2026 eine neue Direktverbindung ins beliebte Urlaubsziel Türkei.

Die Route nach Bodrum soll immer samstags bedient werden, zunächst bis zum Ende des Sommerflugplans. Tickets für die neue Verbindung sind bereits über verschiedene Webseiten wie Skyscanner buchbar.

Hoffnung für Flughafen Leipzig/Halle nach zahlreichen Flugstreichungen

In den vergangenen Monaten hatten mehrere Airlines wie WizzAir oder Ryanair ihre Flüge vom Flughafen Leipzig/Halle gestrichen. Das war ein herber Rückschlag für den Luftverkehr in Sachsen-Anhalt und Sachsen – und für die Urlauber aus Mitteldeutschland. Die Ankündigung von AJet kann somit als kleiner Lichtblick gesehen werden.

Die Türkei zählt laut Handelsblatt weiterhin zu den Top-Reiseländern der Deutschen, direkt hinter Italien und Spanien. Bodrum liegt an der türkischen Ägäis und ist besonders wegen seiner Strände, Hafenpromenaden und des mediterranen Klimas beliebt.

Mit dem neuen Angebot könnte der Airport Leipzig/Halle wieder attraktiver für Urlauber aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen werden.