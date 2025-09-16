Thüringens einziger internationaler Flughafen in Erfurt will mehr Passagiere abfertigen. Im kommenden Jahr kommen Flugziele dazu.

Erfurt - Der Sommerflugplan soll im kommenden Jahr mehr Angebote von Erfurt aus haben. Die Fluggesellschaft LEAV Aviation nehme Thüringens einzigen internationalen Flughafen in ihr Streckennetz auf und fliege die griechischen Inseln Rhodos und Kreta an, teilte die Flughafen GmbH mit. Rhodos stehe von Juli bis Oktober 2026 zweimal wöchentlich auf dem Flugplan ebenso wie Kreta.

Mit den beiden Angeboten sei die Basis für eine langjährige Zusammenarbeit gelegt, sagte Susanne Hermann, Geschäftsführerin der Flughafen Erfurt GmbH. LEAV Aviation sei in Köln ansässige und habe den Flugbetrieb im Mai 2022 aufgenommen.

In den sechswöchigen Sommerferien in diesem Jahr war die Passagierzahl in Erfurt zum Vorjahreszeitrum von 29.000 auf rund 64.000 gestiegen. Grund war ein erweitertes Angebot an Verbindungen und Reisezielen rings um das Mittelmeer.

Erfurt gehört nach eigenen Angaben zu den wenigen Flughäfen in Deutschland, die Flüge in der Nacht anbieten können. Das sei ein Standortvorteil. Angepeilt werde im Gesamtjahr eine Passagierzahl von etwa 250.000 nach 170.000 im Jahr 2024.