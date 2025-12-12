Frankfurt/Main - Zollbeamte haben am Frankfurter Flughafen im Handgepäck eines Reisenden über 11.270 Diamanten gefunden. Diese seien im doppelten Boden versteckt gewesen, teilten Zoll und Bundespolizei mit. Der Wert der Diamanten war zunächst unklar, er muss von einem Gutachter ermittelt werden. Der 53-Jährige, der aus Angola nach Frankfurt geflogen war, sei festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht worden. Er hatte die Rohdiamanten demnach nicht wie vorgeschrieben bei seiner Einreise angemeldet, zudem konnte er nicht das erforderliche Zertifikat vorweisen.