Weil am Flughafen München gestreikt wird, fallen auch in Hannover in Bremen Flüge aus.

Flughafen-Streik in München: Ausfälle in Hannover und Bremen

In Hannover könnten am Donnerstag und Freitag Lufthansa-Flüge nach München ausfallen. (Archivfoto)

Hannover - Die Warnstreiks am Flughafen München haben auch Auswirkungen in Hannover und Bremen. An beiden Airports fallen heute alle Flüge von und nach München aus, wie beide Flughäfen auf ihren Internetseiten melden. In Hannover und Bremen werden heute demnach jeweils fünf Flüge nach und fünf Flüge aus München gestrichen. Weitere Ausfälle gibt es am Freitag.

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Diensts hat um Mitternacht am Münchner Flughafen ein zweitägiger Warnstreik der Gewerkschaft Verdi begonnen, der bis Freitag, 24.00 Uhr, dauert. Die Fluggesellschaften haben an dem süddeutschen Drehkreuz 80 Prozent der für heute und morgen geplanten Flüge gestrichen.