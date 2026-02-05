Nachdem am Morgen keine Maschine mehr vom BER abheben konnte, geht der Betrieb allmählich wieder los. Wegen dicken Eisschichten auf den Maschinen müssen Fluggäste allerdings weiter Geduld mitbringen.

Am BER können langsam die Maschinen wieder starten - nachdem sie enteist wurden.

Berlin - Am Berliner Flughafen BER können die ersten Flugzeuge wieder starten. „Es geht langsam, langsam wieder los“, sagte eine Sprecherin. Die erste Maschine startete demnach am späten Vormittag mit großer Verspätung. Aufgrund schnell gefrierenden Regens war am Morgen zunächst eine Enteisung der Flugzeuge nicht möglich, weswegen keine Maschinen vom Hauptstadtflughafen abheben konnten.

„Fluggäste brauchen weiterhin Geduld“, so die Sprecherin. Der Flughafen sei noch nicht wieder im Normalbetrieb. Es werde noch den ganzen Tag zu Verspätungen oder Streichungen kommen, da wegen der dicken Eisschicht auf den Flugzeugen die Enteisungen doppelt so lang wie üblich bräuchten, sagte sie.

Das könne pro Flugzeug bis zu 60 Minuten dauern. Es werde in zwei Schichten enteist. Zuerst muss demnach eine Enteisungsflüssigkeit auf das Flugzeug. Danach müsse die Maschine versiegelt werden.