Mehr als 40 Kilo bringt das Flusspferd-Baby im Berliner Zoo schon auf die Waage – und planscht erstmals vor Publikum. Der Zoodirektor verrät, wie der Stand bei der Namensgebung ist.

Berlin - Die großen Kulleraugen schauen immer wieder neugierig aus dem Wasser: Das kleine Flusspferd-Baby im Berliner Zoo ist knapp sechs Wochen nach seiner Geburt auf seine erste öffentliche Erkundungstour gegangen. Stets in der Nähe von Mama Nala stieß er sich immer wieder mit seinen kleinen Beinchen ab, glitt durch das große Wasserbecken und startete die ersten Versuche, auf die Insel in der Mitte des Beckens zu gelangen.

Am 28. September hatte die Flusspferd-Dame Zwillinge zur Welt gebracht, jedoch überlebte nur eins der beiden männlichen Jungtiere. „Das Schönste heute ist einfach zu sehen, wie dieses kleine Tierchen, es war ja eine Frühgeburt, mittlerweile an Gewicht zugenommen hat“, sagte Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem. Mit mehr als 40 Kilogramm ist der kleine Bulle nun groß und kräftig genug, um das große Wasserbecken zu erkunden.

Nachdem Mutter und Kind in den ersten Wochen zu zweit in einem Extrabecken verbracht haben, wird der Kleine künftig in dem Wasserbecken in der sogenannten „Hippo Bay“ für Besucher zu sehen sein. Dabei sind die einzigen Aufgaben, die das Jungtier laut Knieriem hat: Bei der Mama bleiben, ganz viel Milch trinken und gesund bleiben.

Außerdem muss das Hippo noch kräftig wachsen. Bis es vollständig ausgewachsen ist, dauert es aber noch ein paar Jahre. Neben dem Neugeborenen und Mutter Nala (14 Jahre) gehören zu der Hippo-Gruppe im Berliner Zoo auch Vater Bouli (13 Jahre) und die 50 Jahre alte Flusspferd-Dame Kathi.

Bislang ist der das Jungtier noch namenlos. Gemeinsam mit Partnern werde noch entschieden, wie der kleine Bulle heißen wird, so Knieriem. Klar ist, es wird ein Name sein, der „knackig“ ist, sagte der Zoodirektor.