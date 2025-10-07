Es ist ein seltenes Ereignis: Im Berliner Zoo bringt eine Flusspferd-Dame Zwillinge zur Welt. Doch es gibt auch eine traurige Entwicklung.

Berlin - Rund 28 Kilogramm schwer und große Kulleraugen: Bei den Flusspferden im Berliner Zoo gibt es Nachwuchs. Flusspferd-Dame Nala brachte am 28. September Zwillinge zur Welt - „eine absolute Seltenheit“, wie der Zoo mitteilte. Jedoch habe nur eins der beiden männlichen Jungtiere überlebte. Das andere sei kurz nach der Geburt gestorben.

„Wir freuen uns sehr über den ersten Nachwuchs von Mutter Nala, den sie sehr fürsorglich beschützt“, sagte Säugetier-Kurator Florian Sicks laut Mitteilung. „Nun heißt es Daumen drücken, dass der Kleine kräftig bei der Mutter trinkt und schnell an Gewicht zulegt.“ Mit etwa 28 Kilogramm wiege es deutlich weniger als die für neugeborene Flusspferde üblichen 40 Kilogramm.

Flusspferdchen muss noch andere Artgenossen kennenlernen

Nach Angaben des Zoos sind lediglich etwa ein Prozent aller dokumentierten Geburten bei Flusspferden eine Zwillingsgeburt. Die Flusspferd-Dame habe sich für die Geburt und die ersten Wochen mit ihrem Jungtier zurückgezogen. Erst wenn das Jungtier groß und kräftig genug sei, werde es mit seiner Mutter im großen Becken die anderen Flusspferde kennenlernen, hieß es vom Zoo.