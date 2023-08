Berlin - Der 1. FC Union Berlin kann nach einer gelungenen Generalprobe optimistisch auf das erste Pflichtspiel im DFB-Pokal beim Regionalligisten FC-Astoria Walldorf schauen. Beim 4:1 über Atalanta Bergamo lief es vor allem in der ersten Halbzeit fast zu gut. „Nach dem Tor zum 3:0 war das schon auf der Bank auch ein Thema bei uns im Trainerteam. Das war sehr effizient. Aber gerade in der ersten Hälfte haben wir uns wirklich schwergetan, Lösungen zu finden, vor allem im Spiel mit dem Ball. Atalanta hat sehr gut gespielt“, sagte Trainer Urs Fischer.

Doch während der letztjährige Tabellenfünfte Italiens einige Gelegenheiten ausließ, zog Union durch Tore von Aissa Laidouni (8. Minute), Kevin Behrens (25.) und David Datro Fofana (28.) auf 3:0 davon. Bergamo konnte zwar durch Mario Pasalic auf 3:1 (33.) verkürzen. Doch Fofana stellte kurz nach der Pause mit seinem zweiten Tor zum 4:1 (51.) den alten Abstand wieder her.

Fofana war der auffälligste Unioner, der seine Show nach dem Treffer zum 3:0 mit einem Salto garnierte. „Ich glaube, seine Tore waren wirklich toll. Er bleibt ruhig vor dem Tor. Ihm fehlt noch ein bisschen der Rhythmus. Aber es ist ja auch nicht verwunderlich. Er hatte nur vier Einsätze in der ganzen letzten Spielzeit“, sagte Fischer über die Leihgabe von Chelsea London.

Dennoch könnte der 20 Jahre alte Ivorer zusammen mit Kevin Behrens auch in Walldorf im Sturm erste Wahl sein. Sheraldo Becker wurde nur eingewechselt, auch weil er noch in dieser Transferperiode den Verein verlassen könnte. „Du weißt nicht, was nächste Woche ist. Am Schluss müssen wir versuchen, vorbereitet zu sein“, erklärte Fischer. Becker ist alter und neuer dritter Kapitän. Auch Christopher Trimmel und Rani Khedira wurden von Fischer wieder zum ersten und zweiten Spielführer bestimmt.

Vor 20.065 Besuchern im in den Heimbereichen ausverkauften Stadion An der Alten Försterei standen mit Mittelfeldspieler Brenden Aaronson und Fofana zwei der sieben externen Neuverpflichtungen in der Startelf. Im weiteren Verlauf kamen mit Mittelfeldakteur Alex Kral sowie den Stürmern Benedict Hollerbach und Mikkel Kaufmann weitere Zugänge zum Einsatz. Mittelfeldmann Lucas Tousart fehlte noch wegen einer Oberschenkelverletzung. „Am Montag gibt es nochmal einen Check. Dann sehen wir weiter“, sagte Fischer über Tousart. Bislang hatte Union immer suggeriert, dass es sich nur um eine leichte Verletzung beim Neuzugang von Hertha BSC handeln würde.

Für die Fans war die Partie auch abseits des Rasens ein Festtag. Vor dem Spiel wurde der gesamte Kader inklusive der Trainer und Betreuer im Innenraum vorgestellt. Nach der Begegnung schrieben die Spieler zwei Stunden lang Autogramme. Die Schlange der Fans betrug zeitweise rund 200 Meter.