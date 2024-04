Halle - Ein neues Forschungsinstitut an der Universität Halle soll nach Lösungen für Probleme des Strukturwandels im Mitteldeutschen Braunkohle-Revier suchen. Sachsen-Anhalts Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) übergab am Mittwoch einen Förderbescheid über 21,5 Millionen Euro für die Gründung des „European Center for Just Transition Research and Impact-Driven Transfer“ (JTC), wie die Hochschule mitteilte. Die Förderung laufe bis 2027.

An dem Institut sollen 17 Innovationsteams eingerichtet werden, die sich entweder sozialwissenschaftlichen Themen des Wandels widmen oder Werkstoff- und Technologieforschung betreiben oder juristische Fragen bearbeiten. Transfer-Lotsen sollen zudem in den Landkreisen Mansfeld-Südharz, Anhalt-Bitterfeld, dem Burgenlandkreis und dem Saalekreis Kontakte zur Industrie pflegen, damit das JTC an konkreten Problemen arbeiten kann.