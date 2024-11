Fortuna Düsseldorf kann in der 2. Fußball-Bundesliga nicht mehr gewinnen. Nach der nächsten Niederlage zieht Überraschungsteam Elversberg vorbei, die Fortuna purzelt in der Tabelle.

Fortuna in der Krise: Niederlage auch gegen Elversberg

Clevere Elversberger siegen etwas glücklich in Düsseldorf

Düsseldorf - Die Krise von Fortuna Düsseldorf in der 2. Fußball-Bundesliga setzt sich fort. Der Dritte der Vorsaison verlor nach einem katastrophalen Torwartfehler von Florian Kastenmeier auch gegen die SV Elversberg mit 0:2 (0:0). Das Team von Trainer Daniel Thioune blieb damit auch im vierten Spiel in Serie sieglos.

Fisnik Asllani (58. Minute) nutzte den Patzer von Kastenmeier, der einen eher harmlosen Schuss nicht festhalten konnte. Wenig später traf noch Lukas Petkov(65.) zum Sieg des Zweitliga-Überraschungsteam, das die Fortuna damit in der Tabelle überholte und nach 13 Spielen auf Platz drei sprang. Düsseldorf, das die Tabelle mehrere Wochen angeführt hatte, fiel dagegen auf Rang sechs zurück.

Zweites von vier Freispielen - Pfiffe von den Rängen

Die Partie war das zweite von vier Freispielen der Fortuna in dieser Saison, dementsprechend war die Arena mit 52.000 Zuschauern voll besetzt. Die Rheinländer finanzieren das Modell mithilfe von Sponsoren. Als Vorteil erwies sich dies indes auch diesmal nicht. Schon das erste Freispiel hatten die Düsseldorfer mit 0:3 gegen den Hamburger SV verloren.

Auch diesmal gab es Pfiffe für die unglücklichen Düsseldorfer, die sich in der eigentlich ausgeglichenen Partie gegen die Saarländer sehr schwertaten. Während die Gäste in den entscheidenden Momenten sehr effizient waren, scheiterten die Fortunen immer wieder am guten Gäste-Keeper Nicolas Kristof.