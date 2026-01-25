Im Saalekreis wurden Fotografen bei einer Veranstaltung eines als rechtsextrem eingestuften Verlags bedrängt und beleidigt. Die Polizei musste eingreifen. Was bisher bekannt ist.

Schnellroda - Am Rande eines Netzwerktreffens der Neuen Rechten sind in Schnellroda (Saalekreis) am Samstag Fotografen angegriffen worden. Die Fotografen hätten Besucher der Veranstaltung fotografiert und gefilmt, teilte die Polizei mit. Im Anschluss daran hätten etwa 20 bis 30 Veranstaltungsteilnehmer versucht, dies zu verhindern und hätten die Personengruppe um die Fotografen bedrängt.

„Diese wurden beleidigt, mit Wasser bespritzt, teilweise weggestoßen und ihnen wurde auf die Füße getreten“, hieß es dazu von der Polizei. „Erst durch das Hinzuziehen weiterer Polizeikräfte konnte die Situation beruhigt werden.“ Nach bisherigen Erkenntnissen sei niemand ernsthaft verletzt worden. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Diebstahl ein.

In Schnellroda hatte der Antaios-Verlag am Wochenende zu einem Treffen eingeladen. Der Verlag wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Ein linkes Bündnis hat dort am Sonntag zu Protest aufgerufen.