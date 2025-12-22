Prominente wie Nino de Angelo servieren das Festessen, Friseure schenken Haarschnitte, sogar Hunde bekommen Futter – was Berlins größtes Weihnachtsfest für Bedürftige so besonders macht.

Berlin - Sänger Frank Zander veranstaltet an diesem Montag (14.30 Uhr) zum 31. Mal sein traditionelles Weihnachtsessen für obdachlose und bedürftige Menschen. Rund 2.500 Gäste werden im Estrel-Hotel in Neukölln erwartet, wie Frank Zander und Sohn Marcus mitteilten. Neben dem festlichen Gänseessen und Geschenken sorgt ein Bühnenprogramm für Unterhaltung. Mit dabei sind die Band Atemlos, Annemarie Eilfeld, Mitch Keller, Nino de Angelo und Nicole.

Auch zahlreiche prominente Kellner werden erwartet: Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU), Ex-Bürgermeisterin Franziska Giffey, Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (beide SPD), Politiker Gregor Gysi (Linke), Hertha-Präsident Fabian Drescher, Entertainer Wolfgang Lippert, die Boxweltmeister Artur Abraham und Marco Huck, Kanu-Olympiasieger Ronald Rauhe, SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach, Ex-RBB-Moderator Ulli Zelle und weitere.

Kostenlose Haarschnitte und Futter für Tiere

Für die Gäste gibt es Geschenke, unter anderem Schlafsäcke, Hygiene-Artikel und bei Bedarf auch für Tiere Futter. Friseurin Petra Biernoth und etwa 20 Kollegen werden den Gästen kostenlos die Haare schneiden.

Die Einladung zum Fest erfolgt über rund 80 Berliner Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe. Unterstützt wird die Aktion von zahlreichen freiwilligen Helfern, die sogar ausgelost werden mussten: Es gab rund 750 Anmeldungen. Zander organisiert das Fest gemeinsam mit seiner Familie und ruft weiterhin zu Spenden auf. Deutschlandweit finden inzwischen auch viele andere Weihnachtsfeiern für Obdachlose statt.