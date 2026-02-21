„Licht in der Dunkelheit“: Frankfurt (Oder) erinnert mit einer Demonstration an den 24. Februar 2022, als Putin den Einmarsch befahl - und zeigt Solidarität mit der Ukraine.

In Frankfurt (Oder) rufen Initiativen zum vierten Jahrestag des russischen Angriffs zu einer Solidaritäts-Demonstration für die Ukraine auf. (Symbolbild)

Frankfurt (Oder)/Potsdam - Zum vierten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine wollen Menschen in Frankfurt (Oder) zum Zeichen der Solidarität auf die Straße gehen. Am 24. Februar um 17.00 Uhr ist auf dem Marktplatz vor dem Rathaus eine Demonstration unter dem Motto „Licht in der Dunkelheit“ geplant, wie die Europa-Universität Viadrina ankündigte. Die Kundgebung, die von mehreren Initiativen organisiert wird, soll in der Friedenskirche enden.

An der Viadrina in Frankfurt (Oder) sind rund 130 Studierende aus der Ukraine immatrikuliert. Die Hochschule pflegt einen engen wissenschaftlichen Austausch mit der Ukraine.

Angesichts des Jahrestages des russischen Angriffskriegs gibt es zudem in der Landeshauptstadt Potsdam am Mittwochabend (25. Februar, 19:30 Uhr) ein Konzert in der St. Nikolaikirche, das den Menschen in der Ukraine gewidmet ist.

Am 24. Februar 2022 hatte Kremlchef Wladimir Putin seiner Armee im Morgengrauen den Befehl zum Einmarsch in die Ukraine gegeben. Zum Ende des vierten Kriegsjahres erleben die Menschen dort einen schlimmen Winter mit Forst und immer neuen Stromausfällen. Es gibt Verhandlungen mit russischen Vertretern über ein Kriegsende, ein Ende der russischen Invasion ist derzeit aber nicht in Sicht.