Nach nur einem kompletten Spiel ist erst einmal Schluss für Frankfurts Senkrechtstarter Younes Ebnoutalib. Er wird der Eintracht wegen einer Knieverletzung länger fehlen.

Frankfurt/Main - Eintracht Frankfurt muss eine Weile auf seine neue Sturmhoffnung Younes Ebnoutalib verzichten. Der 22 Jahre alte Winterneuzugang erlitt bei dem mit 2:3 verlorenen Bundesliga-Spiel beim VfB Stuttgart eine Innenbandverletzung im Knie. Die Verletzung werde konservativ behandelt, sagte der Verein. Die Ausfallzeit soll einige Wochen betragen.

Ebnoutalib hatte in seinem ersten Spiel seit seinem Wechsel Anfang Januar vom Zweitligisten SV Elversberg gegen Borussia Dortmund einen Traumeinstand gefeiert und diesen mit einem Tor gekrönt. In Stuttgart war er dann mit Jeff Chabot hart zusammengeprallt. Zwar versuchte es Ebnoutalib noch einmal, doch in der 20. Minute verließ er humpelnd den Rasen. Nicht nur für ihn ist das ein herber Rückschlag.

Nach Jonathan Burkardt, der sich noch immer mit einer hartnäckigen Wadenverletzung plagt, und Michy Batshuayi (Mittelfußbruch) ist Ebnoutalib bereits der dritte Mittelstürmer, der den Hessen fehlt. Als Alternative stehen Dino Toppmöller am Freitag (20.30 Uhr/Sky) und in den folgenden Partien nur noch Arnaud Kalimuendo und Mittelfeldspieler Ansgar Knauff zur Verfügung.