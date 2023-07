Jena/Gera - Im Fall einer seit mehr als 33 Jahren vermissten Frau aus Hermsdorf (Saale-Holzland-Kreis) ermittelt die Polizei jetzt wegen eines Tötungsdelikts. Für Hinweise, die zur Ermittlung des Täters führen, setzt die Staatsanwaltschaft Gera eine Belohnung von 10.000 Euro aus, wie die Landespolizeiinspektion Jena am Montag mitteilte. In der ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY... Ungelöst“ soll die Bevölkerung am Mittwoch öffentlich mit Mithilfe gebeten werden.

Nach nochmaliger Sichtung der Akten habe die Kripo Jena jetzt die Ermittlungen wieder aufgenommen, hieß es. Mit neuer Ermittlungstechnik und speziell ausgebildeten Hunden könne es möglicherweise gelingen, die Leiche der Frau zu finden.

Bisher war die Polizei davon ausgegangen, dass die damals 27-Jährige in den Wendewirren Anfang 1990 ihren 2,5 Jahre alten Sohn zurückgelassen hat und nach Westdeutschland übergesiedelt ist. Ein entsprechendes Gerücht habe sich lange gehalten, hieß es. Die Frau sei seither spurlos verschwunden.